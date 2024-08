Pedullà: “Taranto, trattativa in stato avanzato per Varela”

Il Taranto sta mettendo a segno un importante colpo in entrata. Stando a quanto riportato da Alfredopedulla.com, il club pugliese sta per chiudere per Ignazio Lores Varela, esterno offensivo classe 1991. Trattativa in stato avanzato tra le parti, con l’ex Palermo che è stato coinvolto nell’affare che permette al difensore Patrick Enrici di indossare la maglia dell’Avellino. Gli accordi sono a un passo e si attende la definitiva fumata bianca.

