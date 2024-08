Pedullà: “Juventus, Hasa verso il Frosinone. Muharemovic ai dettagli col Sassuolo”

La Juventus sta definendo alcune operazioni in uscita che riguardano la Serie B. Come si legge su Alfredopedulla.com, Luis Hasa è ad un passo dal Frosinone. Il giovane centrocampista, accostato anche al Palermo, è in trattativa avanzata con il club ciociaro che lo preleverebbe con la formula del prestito. Ai dettagli anche il trasferimento al Sassuolo, a titolo temporaneo, di Tarik Muharemovic, difensore centrale bosniaco classe 2003.

