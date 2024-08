Szczesny si ritira, Guido Nanni: «Un onore averti allenato» (FOTO)

Nelle ultime ore Wojciech Szczesny, dopo la risoluzione con la Juventus avvenuta nelle scorse settimane, ha annunciato il suo addio al calcio giocato nella giornata di oggi, martedì 27 agosto. Attraverso il proprio profilo Instagram, Guido Nanni, attuale preparatore dei portieri del Palermo, ha pubblicato un post per rendere omaggio all’estremo difensore polacco che ha allenato alla Roma nella stagione 2015-16: «E’ stato un piacere ed un onore allenarti Tek,un grande in bocca al lupo per la tua vita…».

