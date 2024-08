Inizio dei campionati al termine del mercato: la richiesta della FIGC

La FIGC si unisce alla posizione della Lega Serie A sulla necessità di chiudere il mercato prima della partenza dei campionati nazionali. Come spiegato nei giorni scorsi dall’AD del massimo campionato italiano, Luigi De Siervo, è stato già fatto un tentativo quest’anno ma – si legge su Calcioefinanza.it – non c’è stato modo di trovare un accordo:

«Non è utopia iniziare dopo il calciomercato. Ci abbiamo provato anche confrontandoci con le Leghe Europee, ma la Liga Spagnola è stata categorica in tal senso e non siamo riusciti a trovare l’accordo. Nostro malgrado abbiamo dovuto accettare di arrivare fino al 30 agosto per la chiusura del mercato. Anche con la Lega Saudita abbiamo aperto un dialogo che va nella direzione di posticipare l’inizio dei Campionati dopo il calciomercato».

Anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si esprime a favore dell’iniziativa proposta da De Siervo «Prossimamente avrò delle riunioni in UEFA e cercherò di coinvolgere i miei colleghi di altre federazioni per intraprendere un percorso condiviso, che possa dare stabilità alla partenza delle competizioni sportive».