Mignani presenta Cesena-Catanzaro: «Affronteremo una squadra in divenire»

L’allenatore del Cesena, Michele Mignani, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, valevole per la terza giornata di Serie B. Di seguito le sue parole ripresa da TuttoMercatoWeb.com:

«Il Catanzaro è una squadra diversa rispetto a quella dello scorso anno. Quest’anno l’allenatore sta cercando di trovare la sua identità, cercherà ancora di trovare grande proprietà di palleggio. È una squadra in divenire Quanto pesa tornare subito in campo per il turno infrasettimanale? Sono ragazzi allenati quindi il turno infrasettimanale non è un problema. Io ho fiducia in tutti i componenti della rosa, farò quello che riterrò giusto in funzione della partita senza preoccuparmi troppo della condizione fisica.

Ad oggi tre giocatori da valutare sono Saber che è ancora fermo, Prestia e Van Hooijdonk hanno piccoli fastidi che non sono gravi, però bisogna vivere sulle sensazioni dei ragazzi senza prenderci il rischio di forzare. In questo momento abbiamo delle caratteristiche in mezzo al campo che in alcuni momenti della partita ci portano ad avere delle criticità, ma il campionato è appena iniziato quindi non dobbiamo preoccuparci».