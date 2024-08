Ex rosa: Pipitò incanta subito con la Juve, primi gol alla Supreme Cup in Olanda

Le prime apparizioni di Giuseppe Pipitò con la maglia bianconera stanno già facendo parlare di sé.

Il giovane talento, arrivato quest’estate dal Palermo, ha brillato nel torneo FA Supreme Cup in corso in Olanda, dove la Juventus Under 15 sta affrontando alcune delle migliori squadre giovanili d’Europa. Nella giornata di ieri, i bianconeri hanno ottenuto due vittorie importanti contro Brugge e Dortmund, con risultati di 2-0 e 2-1 rispettivamente. Pipitò, con la maglia numero 10, è stato protagonista assoluto segnando in entrambe le partite e guidando i suoi compagni al successo.

L’inizio della stagione ufficiale si avvicina e le aspettative per le prestazioni di Pipitò sono alte. Il giovane attaccante ha già dimostrato di poter essere una risorsa fondamentale per la Juventus Under 15 e, con il campionato alle porte, i tifosi sono impazienti di vederlo brillare ancora in campo.