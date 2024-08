Tmw: “Palermo, si avvicina Tadeo Allende”

Tadeo Allende si avvicina sempre di più al Palermo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, l’attaccante argentino, classe ’99, è in trattative per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto dal Celta Vigo al Palermo.

Tuttavia, prima di concludere l’accordo, il Celta Vigo deve completare la cessione di Unai Nunez, difensore classe ’97, all’Athletic Club. Solo dopo aver finalizzato questa cessione, il Celta Vigo potrà concentrarsi sulla possibile cessione di Allende al club siciliano.