È finalmente iniziata la trattativa: prendono Rabiot a parametro zero | Così è troppo bello

Finalmente la trattativa per Rabiot è iniziata, arriva a parametro zero: il giocatore esulta, così è perfetto

Dove andrà Adrien Rabiot. È una delle grandi domande di questo mercato, con la Juventus sua ex squadra che ha ormai rimpiazzato il francese e le chance di tornare in Serie A che stanno andando via via con il passare del tempo sempre diminuendo.

A dettare gli scenari per l’ex campione del mondo ci ha pensato stavolta l’Equipe. I media francesi sono tornati sul futuro del giocatore, che un mese fa aveva comunicato ai bianconeri la volontà di non rinnovare – comune accordo con il club – per trovare altre sistemazioni, magari alle sue condizioni (circa 7 milioni di euro a stagione).

Rabiot adesso però è quasi a un bivio: accettare le offerte delle pretendenti o continuare a tirare la corda, con il rischio di ritrovarsi a fine mercato ancora senza squadra. Dal punto di vista economico, non sono molte inoltre le squadre che possono permettersi l’ingaggio del francese. Ecco quali sarebbero le volontà del centrocampista.

La volontà di Rabiot

Per essere protagonisti, lo si è visto soprattutto negli ultimi anni, è bene accasarsi il prima possibile in una nuova squadra. Non è un problema che Rabiot sembra avere valutato. Il giocatore, ancora conteso tra le big europee, arriverà – se mai arriverà – in un nuovo club ormai a fine agosto, quando imporsi tra i titolari sarà difficile a dir poco.

Su di lui rimangono ormai poche pretendenti, visto che pare che Milan, Roma, Real Madrid, Manchester United, si siano definitivamente defilate. Secondo l’Equipe la lista di ammiratori si sarebbe ridotta a due squadre, con il giocatore che invece sogna la Premier League.

Rabiot, in due per il francese: lui vuole il Liverpool

I Reds hanno iniziato il nuovo corso post Klopp con una vittoria. Slot convince, al momento, e Rabiot vorrebbe – sempre come riportano dalla Francia – provare il colpo di coda a fine carriera, proprio ad Anfield. Nei prossimi gironi il Liverpool potrebbe anche muoversi concretamente per il giocatore, essendo l’unico club inglese realmente interessato.

Sullo sfondo rimangono, piuttosto sbiadite, Inter e Bayern Monaco. Difficile pensare a un arrembaggio dell’Inter, che a centrocampo ha tantissimi giocatori importanti già in competizione per una maglia da titolare. I tedeschi invece potrebbero portare in Baviera Rabiot, vista l’apertura degli scorsi mesi.