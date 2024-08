Non giocherai mai, rescindiamo? Apocalisse Juventus: strappato un altro contratto

Salta un’altra testa in casa bianconera: un grande nome saluta la Vecchia Signora e rescinde come Szczesny il contratto con il club torinese.

Fin dall’inizio di questa sessione estiva di mercato le idee in casa Juve parevano essere ben chiare: dopo il cambio di guida tecnica infatti si è cominciata a mettere in atto una vera e propria rivoluzione della rosa. Tanti calciatori infatti sono stati messi alla porta dalla società, e addirittura per liberarsi di loro il club torinese è disposto a liberarli a titolo gratuito.

E’ stato il caso ad esempio di Szczesny. Dopo l’acquisto di Michele Di Gregorio infatti il club torinese ha messo sul mercato l’estremo difensore polacco, e dopo che questo non è riuscito a trovare una squadra disposta ad acquistarlo si è optato per la rescissione consensuale del contratto, che ha portato ad una ricca buonuscita per il calciatore e ha accontentato la Vecchia Signora, che si è liberata di lui.

A breve però un altro elemento in esubero della rosa bianconera dovrebbe fare lo stesso percorso del portiere ex Roma e Arsenal. A quanto pare infatti il giocatore in questione è stato avvisato del fatto che non giocherà mai, e a breve anche il suo contratto dovrebbe essere strappato. Una decisione sorprendente dunque, che ha lasciato tutti senza parole.

Ecco chi lascia la Juve a zero

Come ben sappiamo Paul Pogba è fermo ai box da quasi un anno ormai a causa della squalifica dovuta alla questione doping che lo ha visto coinvolto. Il suo addio alla Juventus pareva ormai questione di tempo, e ad accentuare la cosa è stata la recente consegna del numero 10 a Kenan Yildiz.

In precedenza la maglia più prestigiosa della Juve era sulla schiena proprio del Polpo. Ennesimo segnale dunque di una separazione ormai ad un passo. Ma non è tutto, visto che un’altra questione ha accentuato ulteriormente il tutto.

Pogba non segue più la Juve

Dopo l’ufficialità della consegna della 10 al talento turco, il centrocampista francese ha smesso di seguire la Vecchia Signora sui propri profili social. Un chiaro segnale di rabbia e frustrazione dunque del transalpino.

Adesso dunque la separazione tra il giocatore e la società bianconera può arrivare al suo atto finale, e quanto prima il contratto verrà rescisso.