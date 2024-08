Repubblica: “Palermo. Preso il difensore Beniya, assalto finale per Allende”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sul mercato del Palermo.

Non esiste l’attesa del famigerato “ok da Manchester”, dato che la società Palermo opera in autonomia con un budget preimpostato all’inizio della stagione. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis si muove con attenzione e precisione nel mercato, cercando di trovare le soluzioni migliori. Con la chiusura delle trattative tra tre giorni, il tempo stringe e bisogna agire. L’affare Wieteska, ad esempio, è fallito per ragioni fuori dal controllo di De Sanctis, nonostante l’accordo raggiunto con il Cagliari e l’entourage del calciatore. Wieteska ha scelto di rimanere a Cagliari per giocarsi le sue carte in Serie A.

Al suo posto, il Palermo ha preso in prestito con diritto di riscatto Rayyan Baniya (25) dal Trabzonspor. Baniya ha completato le visite mediche al J-Medical di Torino e rinforzerà una difesa che ha perso Lucioni per un infortunio all’anca e Nedelcearu per una frattura al naso. Baniya, nato a Bologna da padre originario del Benin e madre turca, ha già attirato l’attenzione di club come Torino, Roma e Napoli. In Serie B, Baniya ritroverà Andrea Pirlo, che aveva cercato di riportarlo alla Sampdoria dopo aver lavorato insieme al Fatih Karagümrük.

Il Palermo potrebbe anche considerare ulteriori rinforzi in difesa, date le recenti prestazioni. Inoltre, l’attacco necessita di miglioramenti, dato che non ha ancora segnato in campionato e ha realizzato solo un gol in Coppa Italia. L’italo-argentino Tadeo Allende, classe 1999, è un’ala destra che può giocare anche a sinistra e al centro, rispondendo ai criteri di duttilità cercati dalla dirigenza. Il Celta Vigo sembra disposto a cedere Allende in prestito oneroso, dopo che un primo tentativo del Palermo era fallito a causa delle richieste economiche degli spagnoli.

Allende ha giocato 10 partite nella Liga la scorsa stagione, segnando un gol, ma con l’arrivo di Giráldez sulla panchina del Celta è sceso nelle gerarchie. Il Palermo gli offre l’opportunità di giocare in una competizione europea e crescere ulteriormente. Restano da limare solo gli ultimi dettagli per chiudere l’affare.