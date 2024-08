Repubblica: “Il Palermo a Cremona in cerca di punti per scacciare la crisi”

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla partita del Palermo in programma oggi contro la Cremonese.

Tutto da rifare, con la consapevolezza che la terza trasferta consecutiva può nascondere insidie peggiori rispetto a Brescia e Pisa. Nel match infrasettimanale contro la Cremonese, il Palermo dovrà cercare i suoi primi punti della stagione e ritrovare la mentalità vincente pretesa dal City Group per compiere il salto verso la Serie A. Non sarà facile, dato che la Cremonese, guidata da Stroppa, ha iniziato con lo stesso passo incerto dei rosanero ma si è ripresa contro la Carrarese. La Cremonese è considerata una delle favorite per la promozione dopo la delusione della scorsa stagione, persa per un soffio in finale contro il Venezia.

Dionisi ha espresso il desiderio di riscatto immediato dopo l’ultima sconfitta: “Volevamo scendere in campo subito. Quando il risultato non è positivo, la cosa migliore è avere l’occasione di riscattarsi.” La Cremonese ha trovato il suo riscatto grazie a una rete decisiva di Franco Vazquez su rigore contro il Cosenza, un segnale importante dopo la prima disfatta che aveva sollevato molti dubbi.

Dionisi ha riconosciuto il valore della Cremonese, ma ha sottolineato l’importanza per il Palermo di concentrarsi sul proprio gioco, senza subire pressioni mentali che potrebbero compromettere la prestazione. Il Palermo, in ritardo sulla tabella di marcia, ha bisogno di invertire la tendenza negativa di due sconfitte consecutive, zero gol segnati, tre subiti e l’ultimo posto in classifica insieme a Carrarese e Bari.

Per la partita di oggi, Dionisi potrebbe apportare diversi cambi alla formazione. In difesa mancheranno Nedelcearu e Lucioni, entrambi indisponibili per infortuni. Nedelcearu ha subito una frattura al naso ma potrebbe tornare presto. La coppia difensiva potrebbe essere composta da Nikolaou e Ceccaroni o, in alternativa, Blin o Diakité, con Pierozzi a destra. Lund riprenderà la posizione a sinistra, con Buttaro disponibile come jolly difensivo. A centrocampo, Segre è tornato disponibile dopo l’infortunio, ma Dionisi potrebbe iniziare con il trio Blin-Gomes-Ranocchia, inserendo Segre a partita in corso.

In attacco, Brunori e Di Francesco hanno mostrato segnali positivi contro il Pisa, mentre Insigne non ha convinto. Potrebbe essere il turno di Di Mariano, che ha recentemente rinnovato fino al 2026, mentre c’è una possibilità, seppur remota, di vedere Henry dal primo minuto, stravolgendo il classico 4-3-3. Tra i pali, Desplanches sarà titolare, con Sirigu ora disponibile per fornire ulteriore sicurezza alla squadra.

La partita di oggi allo Stadio Zini rappresenta un’opportunità cruciale per il Palermo per evitare una crisi e iniziare a costruire un percorso verso l’alto in classifica. Il sostegno dei tifosi, con il settore ospite tutto esaurito, sarà un elemento importante per spingere la squadra verso una vittoria tanto necessaria.