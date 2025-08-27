Pedullà: “Magnani dice sì alla Reggiana”

La Reggiana è sempre più vicina a rinforzare la difesa con Giangiacomo Magnani. Come riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, il centrale è in uscita dal Palermo per motivi personali e ha già detto sì al club emiliano. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore, portando così alla fumata bianca.

Non solo difesa: la Reggiana sta lavorando anche per il centrocampo. Pedullà rivela che il club granata si è inserito nella corsa a Charlys, talento di proprietà del Verona. Sul giocatore restano forti l’interesse del Bari e quello del Venezia, che non hanno ancora mollato la presa.

Un doppio fronte di mercato che conferma la volontà della Reggiana di rinforzarsi con innesti di qualità ed esperienza.