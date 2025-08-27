Palermo verso il Frosinone, il report da Torretta

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

È proseguita questa mattina, al centro sportivo di Torretta, la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida casalinga contro il Frosinone.

La squadra di Filippo Inzaghi, come riportato dal club rosanero nel consueto report, ha iniziato la seduta con un riscaldamento tecnico-ludico, per poi concentrarsi su un’esercitazione specifica basata su cross e tiri in porta.

Il Palermo continua così il percorso di avvicinamento al match di sabato sera al “Renzo Barbera”, che metterà di fronte i rosanero ai ciociari di Alvini.

