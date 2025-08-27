Palermo-Frosinone, designato Di Bello: ecco la squadra arbitrale
L’AIA ha reso note le designazioni per la prossima giornata di Serie B. Sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi a dirigere Palermo-Frosinone, in programma sabato 30 agosto alle ore 21.00 allo stadio “Renzo Barbera”.
Questa la squadra arbitrale completa:
Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)
Primo assistente: Mattia Politi (Lecce)
Secondo assistente: Marco Ceolin (Treviso)
Quarto ufficiale: Domenico Castellone (Napoli)
VAR: Luigi Nasca (Bari)
AVAR: Marco Serra (Torino)
Una direzione di gara di grande esperienza per un match che vedrà di fronte due squadre ambiziose, entrambe protagoniste di un avvio di stagione positivo.