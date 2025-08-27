ESONERO ALLA PRIMA: follia in serie A | La decisione del presidente sconvolge i tifosi

Agosto 27, 2025

Potrebbe essere già bollente qualche panchina in Serie A dopo appena i primi 90 minuti della stagione 2025/2026. 

La prima giornata di Serie A 2025/2026 è andata in archivio e ha già riservato le prime sorprese. Il Napoli, campione in carica, ha iniziato la stagione con una vittoria convincente in trasferta, sconfiggendo il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di McTominay e De Bruyne. La squadra di Conte ha mostrato solidità e ha confermato il proprio status di candidata al titolo.

Mentre il Napoli ha celebrato, altre big hanno avuto un inizio più complicato. La Lazio, infatti, ha ceduto 2-0 in casa del Como, che ha trovato i gol con Douvikas e Nico Paz.

Il Milan ha subito la sorpresa più grande, perdendo 2-1 in casa contro la neopromossa Cremonese. I gol di Baschirotto e Bonazzoli hanno vanificato la rete di Pavlovic. Una sconfitta inaspettata che ha immediatamente sollevato dubbi sulla squadra di Allegri. L’Atalanta ha pareggiato 1-1 in casa con il Pisa, con i gol di Scamacca e Bonfanti, mentre la Roma ha vinto 1-0 contro il Bologna grazie al gol dell’esordiente Wesley che è valso tre punti importanti per il nuovo corso guidato da Gasperini.

Manita Inter

L’Inter ha iniziato la sua stagione con una prestazione dominante, travolgendo il Torino per 5-0 a San Siro. La squadra di Christian Chivu ha mostrato una grande determinazione sin dai primi minuti, mettendo sotto pressione gli avversari. I gol sono stati segnati da Alessandro Bastoni, con un colpo di testa al 18°, e da Marcus Thuram, che ha realizzato una doppietta, dimostrando di essere in gran forma.

La goleada è stata completata nella ripresa: Lautaro Martínez ha segnato il quarto gol, celebrando con la sua consueta esultanza sotto la curva. A chiudere i giochi, con un debutto da sogno, è stato il neo acquisto Ange-Yoan Bonny, che ha siglato il 5-0. Una vittoria che manda un messaggio forte a tutto il campionato.

Critiche al Toro di Baroni

La carta stampata non ha usato mezzi termini per commentare la pesante sconfitta del Torino a San Siro contro l’Inter. “L’Inter cancella il Toro: Baroni è già nei guai” titola La Stampa, evidenziando una débâcle imbarazzante per i granata. Il campionato del Torino è iniziato con una prestazione priva di reazioni e una delusione palpabile tra i tifosi.

Il 5-0 finale riflette una partita a senso unico, dove l’Inter ha dominato in lungo e in largo. Per il Torino, la gara è stata una vera e propria disfatta, non solo per il punteggio, ma anche per l’immagine offerta in campo. L’esordio sulla panchina granata del neo allenatore Baroni non è stato dei migliori e sono piovute tante critiche, ma la sua panchina non sembra traballare.

