Morganella ritrova Miccoli: «Gli anni passano, ma il capitano è sempre il capitano»

Un incontro speciale tra due ex rosanero. Michel Morganella ha pubblicato nelle sue stories Instagram una foto insieme a Fabrizio Miccoli, capitano storico del Palermo, accompagnata da un messaggio affettuoso:

«@fabrizio_miccoli gli anni passano ma il capitano è sempre il capitano. Mi ha fatto molto piacere rivederti bomber».

Un segno di stima e amicizia tra due giocatori che hanno condiviso il passato in rosanero e che, a distanza di anni, hanno voluto testimoniare ancora una volta il legame nato nei giorni di Palermo.