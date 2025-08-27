Catanzaro, in chiusura l’arrivo di Di Francesco dal Palermo. L’indiscrezione di Gianluca Di Marzio
Il Catanzaro è pronto a piazzare un colpo importante per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club calabrese è infatti vicino alla chiusura per Federico Di Francesco, esterno offensivo classe 1994 in uscita dal Palermo.
Il giocatore, legato ai rosanero da un contratto fino al 2026, non rientra più nelle priorità tecniche di Pippo Inzaghi, che ha dato il via libera alla sua partenza. Per il Catanzaro si tratterebbe di un innesto di esperienza e qualità, utile a rafforzare il reparto offensivo a disposizione di Alberto Aquilani.
La trattativa è in fase avanzata e, come sottolineato da Di Marzio, potrebbe arrivare alla definizione nelle prossime ore.