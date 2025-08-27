Serie B, Palermo subito in vetta anche per i bookmaker: Inzaghi favorito per la promozione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Buona la prima per Palermo, Venezia ed Empoli, le tre principali candidate alla promozione in Serie A. Tutte vincono al debutto e confermano, anche secondo i bookmaker, la loro forza in chiave campionato.

Come riporta Agipronews, resta il Palermo di Pippo Inzaghi la squadra da battere: il primo posto a fine stagione è offerto a 2,75 su BetFlag, con il Venezia a quota 4,50 e l’Empoli a 7, entrambe decise a tornare subito in A dopo la retrocessione.

Partenza negativa invece per Spezia e Sampdoria: i liguri, sconfitti in casa dalla Carrarese, e i blucerchiati, battuti 2-0 al “Ferraris” dal Modena, vedono salire le rispettive quote a 8 e 13.

Sul fronte promozione, i rosanero rafforzano ulteriormente la loro leadership: il salto di categoria è passato da quota 2,75 su William Hill agli attuali 1,55. Dietro restano Venezia (2,50) ed Empoli (3), mentre Spezia, Sampdoria e Monza sono tutte proposte a 3,50.

Il Palermo, dunque, parte con il piede giusto e vola anche nei pronostici: per i bookmaker è già la grande favorita della Serie B.

