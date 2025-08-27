Serie B, Palermo subito in vetta anche per i bookmaker: Inzaghi favorito per la promozione

Buona la prima per Palermo, Venezia ed Empoli, le tre principali candidate alla promozione in Serie A. Tutte vincono al debutto e confermano, anche secondo i bookmaker, la loro forza in chiave campionato.

Come riporta Agipronews, resta il Palermo di Pippo Inzaghi la squadra da battere: il primo posto a fine stagione è offerto a 2,75 su BetFlag, con il Venezia a quota 4,50 e l’Empoli a 7, entrambe decise a tornare subito in A dopo la retrocessione.

Partenza negativa invece per Spezia e Sampdoria: i liguri, sconfitti in casa dalla Carrarese, e i blucerchiati, battuti 2-0 al “Ferraris” dal Modena, vedono salire le rispettive quote a 8 e 13.

Sul fronte promozione, i rosanero rafforzano ulteriormente la loro leadership: il salto di categoria è passato da quota 2,75 su William Hill agli attuali 1,55. Dietro restano Venezia (2,50) ed Empoli (3), mentre Spezia, Sampdoria e Monza sono tutte proposte a 3,50.

Il Palermo, dunque, parte con il piede giusto e vola anche nei pronostici: per i bookmaker è già la grande favorita della Serie B.