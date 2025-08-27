Inter, il numero 10 vola in Premier League | Pronti 70 milioni cash

I club nerazzurro deve fare i conti con la corte, e i fior di milioni, della Premier che vuole fare la spesa in Italia. Chi nel mirino.

L’Inter si è mossa con decisione sul mercato estivo, puntando su giovani talenti con grandi prospettive. A centrocampo è arrivato Petar Sučić dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più bonus. Per la fascia, il club nerazzurro ha ingaggiato Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia per una cifra di 23 milioni, mentre per l’attacco è stato acquistato Ange-Yoan Bonny dal Parma per 23 milioni più bonus.

A lungo si è parlato di Ademola Lookman, ma la trattativa con l’Atalanta è fallita. Nonostante l’interesse del giocatore, il rifiuto dei bergamaschi a cederlo a un club italiano ha fatto tramontare l’affare, nonostante l’offerta di 45 milioni di euro.

A sorpresa, la mediana nerazzurra si è ulteriormente rafforzata con l’arrivo di Andy Diouf dal Lens, operazione che si è chiusa per una cifra complessiva di 25 milioni di euro. Il giocatore, un centrocampista moderno e duttile, va a completare un reparto ringiovanito e di qualità.

Prima della fine del mercato, l’Inter potrebbe piazzare un ultimo colpo in difesa. Il nome che circola con insistenza è quello del giovane Yusuf Akçicek del Fenerbahce. Per il difensore turco, i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta di 16 milioni di euro, ama la richiesta sarebbe di 20.

Le cessioni

L’Inter è stata attiva anche sul fronte delle uscite per sfoltire la rosa. Joaquín Correa e Marko Arnautović, i cui contratti erano in scadenza a fine giugno, hanno lasciato il club a parametro zero. Kristjan Asllani è passato al Torino con un prestito oneroso di 1,5 milioni e un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Si sta invece cercando una sistemazione per Mehdi Taremi, che non rientra nei piani tecnici del nuovo allenatore.

Oltre a questi addii, non è da escludere una cessione inattesa: Benjamin Pavard. Il difensore francese ha attirato l’interesse del club saudita del NEOM, anche se il giocatore non sembra del tutto convinto. Il suo addio è quindi legato a una buona offerta.

Offerti quasi 70 milioni per Paz

Nico Paz, il talentuoso fantasista del Como, è diventato uno degli obiettivi principali del Tottenham. Il club inglese, desideroso di rinforzare il proprio attacco, avrebbe presentato un’offerta di circa 70 milioni di euro per il giocatore argentino. Tuttavia, la società lariana ha respinto l’offerta, considerandolo incedibile.

Il futuro di Paz sembra essere lontano da una cessione imminente. Il giocatore, decisivo con un gol su punizione e un assist nel pareggio contro la Lazio, ha un forte legame con il Como e non sembra intenzionato a cambiare aria. Il Como a sua volta lo valuta un asset fondamentale, con l’obiettivo di trattenerlo per almeno un’altra stagione.