Pedullà: “Bari, oggi incontro per Gaston Pereiro”

Stando a quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il Bari punta con decisione su Gastón Pereiro, trequartista uruguaiano classe 1995 in uscita dal Genoa dopo un’esperienza poco brillante. Sul giocatore ci sono anche altri club di Serie B e interessi dall’estero, ma il Bari lavora per chiudere l’affare. Oggi è previsto un incontro decisivo per definire gli accordi, con il club pugliese determinato a portare a termine l’operazione.

