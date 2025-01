Palermo: Soriano e Galassi a Torretta. Incontro con Osti

Il City Group prova a far sentire la sua presenza in casa Palermo, impegnato tra due giorni in occasione della prima sfida del 2025 contro il Modena, valida per la 21esima giornata di Serie B. Il club siciliano, infatti, nelle proprie Instagram Stories ha pubblicato una foto che ritrae Ferran Soriano e Alberto Galassi a Torretta, rispettivamente amministratore delegato della holding britannica e consigliere amministrazione del Palermo. La visita dei due dirigenti è servita per confrontarsi con la squadra e con Carlo Osti, nuovo direttore sportivo rosanero.

