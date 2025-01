Palermo verso il Modena: allenamento mattutino per i rosanero. Il report

Tra due giorni il Palermo torna in campo per affrontare il Modena in occasione della seconda giornata del girone di ritorno di Serie B. Attraverso il proprio sito ufficiale, i rosanero hanno reso noto il report sull’allenamento svolto oggi in data odierna, venerdì 10 gennaio:

“Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Modena.

I rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno svolto un esercizio sulla fase offensiva didattica, un’esercitazione 11 vs 11 sulla fase offensiva e un lavoro specifico per ruoli”.