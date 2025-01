Reggiana, Reinhart: «Cerchiamo continuità»

Il centrocampista della Reggiana, Tomas Reinhart, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’atteso match contro il Bari, valido per la prossima giornata di campionato. La sfida, che si disputerà allo Stadio San Nicola, rappresenta un banco di prova cruciale per la squadra emiliana, desiderosa di consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare continuità.

Ecco le sue parole:

«Chi mi ha lanciato? Devo ringraziare mister Viali. Sono molto contento di essere alla Reggiana, qui mi trovo benissimo e poter dare delle soddisfazioni mi fa piacere. Bari? Ci aspettiamo una partita come all’andata: dobbiamo essere consapevoli che non possiamo concedere nulla. L’andata è stata sicuramente uno dei momenti più difficili. C’è tanta voglia di far bene, i compagni sono sereni e fiduciosi. In tutta la stagione abbiamo avuto alti e bassi, ora dobbiamo far si che non accada di nuovo. La continuità è quello che cerchiamo: ti permette di giocare più sereno e così possiamo essere una delle squadre più fastidiose del campionato. Voci di mercato? Io non ci penso molto: chi se ne va andrà a trovare qualcosa che li soddisfi di più, ci arriverà sarà il benvenuto».