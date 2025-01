Il Mattino: “Samp e Cremonese su Soriano”

La Salernitana, attraversando un periodo critico, spera in una svolta con l’arrivo del nuovo tecnico Roberto Breda. Il club è molto attivo sul mercato, indicando chiare ambizioni di rafforzamento. Tuttavia, c’è attenzione su possibili cessioni di giocatori chiave come Roberto Soriano, corteggiato da Sampdoria e Cremonese. Nonostante l’interesse, Breda considera Soriano un elemento centrale del suo schema tattico 3-5-2 e sembra improbabile che lo lasci partire, specialmente nel mercato di gennaio, come riportato da Il Mattino.

