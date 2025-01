Il Mattino: “Salernitana, il Palermo chiede informazioni per Verde”

Il mercato invernale entra nel vivo e, come riportato oggi da Il Mattino di Salerno, il Palermo e la Salernitana si trovano al centro di trattative e valutazioni per rinforzare le rispettive rose. Da una parte, i rosanero mostrano interesse per Daniele Verde, attaccante versatile della Salernitana, mentre dall’altra, il centrocampista rosanero Dario Saric sembra destinato a lasciare il club siciliano, con la Turchia come probabile destinazione.

Verde: interesse del Palermo, ma attenzione al Pisa

Daniele Verde è uno dei nomi che il Palermo sta monitorando per aggiungere qualità alla fase offensiva. Tuttavia, la trattativa presenta delle complessità legate alle condizioni contrattuali dell’attaccante. Il riscatto di Verde diventerebbe obbligatorio al raggiungimento di determinati obiettivi, come il decimo gol in stagione o la promozione in Serie A della Salernitana, rendendo l’operazione potenzialmente onerosa.

Nonostante ciò, il Palermo non è l’unica squadra interessata: anche il Pisa, in cerca di un elemento di qualità da inserire nel 3-4-2-1 di Pippo Inzaghi, rimane in agguato. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Verde lascerà Salerno e quale sarà la sua destinazione.

Saric: sempre più vicino alla Turchia

Sul fronte delle cessioni, la Salernitana aveva puntato Ariò Saric per rinforzare la mediana. Tuttavia, la valutazione di almeno un milione e mezzo fatta dal Palermo ha spinto i granata a rallentare. Intanto, per il centrocampista bosniaco si fanno sempre più insistenti le voci di un trasferimento in Turchia, dove il Bodrumspor appare in pole position.

Mentre le trattative continuano, la Salernitana tiene stretto il proprio reparto mediano con Maggiore e Tello, aggiungendo ieri anche Girelli, accompagnato a Salerno dal suo agente Davide Lippi.

Il mercato della Salernitana: tra cessioni e nuovi innesti

La Salernitana, che ha già rinforzato l’attacco con Cerri e Raimondo, resta vigile per alleggerire la rosa e liberare spazio per nuovi arrivi. In difesa, si attende l’arrivo di Marcandalli dal Genoa, mentre in avanti, ulteriori movimenti dipenderanno dalle cessioni di elementi come Simy e Wlodarczyk.