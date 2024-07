Kevin Lasagna è pronto ad una nuova avventura. Secondo quanto riportato su Alfredopedulla.com l’attaccante lascia il Verona per accasarsi al Bari. I pugliesi, che avevano sondato anche Luca Moro, chiudono l’affare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. L’ex Udinese raggiungerà il ritiro biancorosso entro domani.

