Paura per Vanoli allo stadio Olimpico: “Solo un calo di pressione”. Lo stadio ammutolito per lunghi secondi

Durante Torino-Venezia, l’allenatore granata è crollato improvvisamente davanti alla panchina. Maripan lo abbraccia, lo stadio riprende fiato. Il presidente Cairo rassicura: “Sta bene”

Momenti di paura e silenzio allo stadio Olimpico Grande Torino, dove, durante il secondo tempo della sfida tra Torino e Venezia, Paolo Vanoli è crollato improvvisamente a terra, davanti alla sua panchina, sotto gli occhi di tutto lo stadio. Una scena durissima, avvenuta subito dopo la concessione del rigore per i granata, poi trasformato da Vlasic.

Come racconta Mario Pagliara su La Gazzetta dello Sport, sono stati attimi interminabili, vissuti con il fiato sospeso da pubblico, staff e giocatori. Fortunatamente, Vanoli si è rialzato da solo pochi secondi dopo, ma è stato subito raggiunto dal medico sociale Daniele Mozzone, che lo ha seguito fino alla fine della partita.

“Paolo Vanoli, Paolo Vanoli”: l’abbraccio dello stadio

Il primo a soccorrerlo è stato il difensore Maripan, che lo ha aiutato ad alzarsi con un gesto d’affetto. Poi è arrivato anche Di Francesco, a sua volta preoccupato. Un attimo dopo, dalla curva Maratona è partito il coro spontaneo:

“Paolo Vanoli, Paolo Vanoli, Paolo Vanoli”.

Un boato liberatorio che ha riportato il pubblico alla realtà, dopo un momento di gelo.

Un malore improvviso: gli accertamenti sono negativi

Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un calo di pressione, avvenuto mentre Vanoli si alzava per dare indicazioni. Durante il secondo tempo, l’allenatore è rimasto seduto in panchina, un fatto anomalo per un tecnico notoriamente energico.

“Ho visto il mister seduto, lui vive il calcio con intensità. Per fortuna ora sta bene”, ha raccontato Maripan a fine partita.

Vanoli è stato sottoposto a esami nell’area medica dello stadio, tra cui un elettrocardiogramma, tutti con esito negativo. Lo ha confermato anche il suo vice Godinho, mentre il presidente Urbano Cairo si è precipitato negli spogliatoi per accertarsi personalmente delle condizioni del tecnico:

“Il mister sta bene. Ha solo avuto un calo di pressione per essersi alzato di scatto dalla panchina”, ha detto Cairo, cercando di rassicurare tutti.