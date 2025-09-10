Paura al Politeama, giovani accendono fumogeni: fiamme nelle aiuole del teatro
L’episodio
Attimi di paura ieri sera a Palermo, davanti al teatro Politeama. Intorno alle 20 un gruppo di giovani cittadini stranieri ha acceso dei fumogeni da stadio per gioco, ma le fiamme hanno finito per incendiare alcune piante nelle aiuole interne del teatro.
I soccorsi
Come raccontano i testimoni, i passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente il principio d’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando conseguenze più gravi.
Le indagini
La polizia ha fermato i ragazzi responsabili del gesto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.