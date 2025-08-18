Pasquale Marino: «Lucca da Napoli, il Palermo attrezzato per vincere. Salerno merita la Serie A»

Pasquale Marino, ex allenatore di Udinese, Parma e Salernitana, ha analizzato temi di Serie A e Serie B ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in un’intervista realizzata da Alessio Alaimo.

Partendo dal mercato friulano, Marino ha ricordato la filosofia consolidata del club: «L’Udinese da tempo ci ha abituato a fare un certo tipo di mercato, perché i giocatori che fanno bene, come ha fatto Lucca, hanno l’ambizione di andare in squadre che puntano alle posizioni di vertice ed è difficile trattenerli».

Su Lorenzo Lucca, ora al Napoli, il tecnico ha pochi dubbi: «Capiterà che giocherà insieme a Lukaku, ma spesso vedremo uno o l’altro dall’inizio. Lucca ha tanta personalità e lo ha dimostrato in più circostanze. Penso all’episodio del rigore, quando volle tirare a tutti i costi: fu un gesto di grande carattere, mentre altri in quei momenti si nascondono», ha sottolineato Marino ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

Sul prossimo campionato di Serie A l’allenatore catanese ha mantenuto cautela: «Aspettiamo il mercato. Bisognerà capire come si muoveranno Milan e Juventus. E l’Inter con la telenovela Lookman. Mi piace il Milan di Allegri, può fare bene».

Non poteva mancare uno sguardo sulla Serie B: «Il Palermo è attrezzato per un campionato di alto livello, vincente. Poi ci sono altre squadre ugualmente competitive, senza dimenticare le possibili sorprese».

Infine, un ricordo della sua esperienza a Salerno: «Mi è rimasto tanto amaro in bocca per quel finale legato al caso Brescia. C’era entusiasmo, un grande ambiente, tutto per fare bene. Salerno è una piazza che merita la Serie A», ha concluso Marino nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.