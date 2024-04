Il Parma batte lo Spezia, Pecchia: «Bisogna vincere tutte le partite»

Il tecnico del Parma, Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” rilasciando le seguenti parole:

«Cinque punti di vantaggio? Un buon vantaggio, sono dei numeri e i numeri valgono. Ma le partite vanno giocate. Oggi è stata dura, bisogna vincere le partite e in questa parte finale diventa più complicato. Oggi ho visto un gruppo forte nella sofferenza, voglia di aiutarsi e fare lavoro sporco. Ci teniamo stretti questi due gol, ho visto uno spirito straordinario. Oggi con la vittoria c’è una soddisfazione grande. Nelle partite migliori in cui abbiamo calciato in porta più volte non abbiamo fatto gol. Dipendiamo da noi, ma ci sono anche gli altri come Venezia e Como che stanno facendo cose importanti. C’è grande soddisfazione»