Cosenza-Palermo 1-1. “I top e flop” del match

Allo stadio San Vito-Gigi Marulla il Palermo non va oltre l’1 a 1 contro il Cosenza. I rosanero pareggiano nuovamente dopo il 2 a 2 di sabato scorso contro lo Sampdoria, rimandando ancora una volta l’appuntamento con la vittoria. Al gol del vantaggio siglato da Alessio Buttaro, su assist di Lund, ci pensa Gennaro Tutino a ripristinare la parità, su calcio di rigore da lui procurato per l’intervento scorretto di Ceccaroni.

Alla sua seconda presenza sulla panchina del Palermo, Michele Mignani ha ancora tanto su cui lavorare. All’ex Bari va riconosciuto il merito di aver dato fiducia al suo numero 25, il quale ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con Eugenio Corini. In fase difensiva, ad eccezione di qualche situazione, i rosanero hanno concesso poco alla squadra di Viali, ma allo stesso le poche occasioni create non sono bastate per vincere e convincere.

Di seguito “I top e flop” del match targati Ilovepalermocalcio.com.

I TOP

BUTTARO: il suo gol sblocca la partita quasi allo scadere del primo tempo. Una rete da esterno a esterno, con Lund che mette un ottima palla in mezzo, sfruttata perfettamente da Buttaro che arriva col tempo perfetto e batte Micai. Nel secondo tempo non riesce ad essere altrettanto incisivo ma si limita quasi esclusivamente a una gara di contenimento.

LUND: il suo assist vale l’1-0 del Palermo. Sgroppata sulla fascia sinistra dopo lo scambio con Di Francesco e palla perfetta per l’inserimento di Buttaro. Ancora una volta lo statunitense si dimostra molto efficace in fase offensiva.

I FLOP

CECCARONI: suo l’errore che regala il calcio di rigore al Cosenza. Il tocco su Tutino è lieve ma non è certamente il primo errore del suo campionato. Senza Lucioni ci si aspetterebbe maggiore leadership da parte sua.

HENDERSON: nessuno squillo particolare per l’ex Empoli che ancora non riesce ad entusiasmare i tifosi rosanero. Scelto dal primo minuto al fianco di Gomes, non si rende mai protagonista soprattutto in fase offensiva. Certamente non ci si aspetta che sia efficace come Ranocchia in zona gol ma la sua prestazione è troppo al di sotto delle aspettative.

Cosenza-Palermo 1-1: le pagelle del match