Cosenza-Palermo, Mignani: «La squadra ha fatto passi avanti rispetto alla Samp»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone dopo la gara pareggiata contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Credo che la squadra rispetto alla Sampdoria ha fatto passi in avanti, ha avuto una buona gestione della palla e creato i presupposti per fare male all’avversario. Abbiamo concesso poco. Oggi volevamo vincere, ma i ragazzi hanno acquisito una certa personalità e consapevolezza, mi è piaciuto come hanno mosso la palla, fatto un bel gol. Ho visto una crescita rispetto alla Sampdoria».