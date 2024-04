Cosenza-Palermo, Mignani: «Segre fuori? Oggi servivano caratteristiche diverse, tengo tutti in considerazione»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone dopo la gara pareggiata contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Segre fuori? È un giocatore dalle caratteristiche ben delineate, un giocatore che ha grande inserimento e ha già fatto sette gol. Altri centrocampisti hanno caratteristiche diverse, oggi avevamo bisogno di muovere la palla in modo più fluido, tengo tutti in considerazione. Devono mettersi tutti a disposizione durante le partite ci sarà spazio per tutti.