Cosenza-Palermo, Mignani: «Ci è mancata un po’ di fortuna. Parma? Sarà durissima anche per loro»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in mixed-zone dopo la gara pareggiata contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Entrare a partita in corso è difficile. Siamo stati bravi a far correre l’avversario, abbiamo un alto dato di possesso palla. A volte chi entra diventa determinante, la partita nella parte finale aveva perso intensità e qualità. Nel momento in cui abbiamo preso il rigore stavamo continuando a giocare e questa è la cosa positiva di oggi, i ragazzi hanno cercato il secondo gol e con un po di fortuna in più la portavi a casa, il mio compito è guardare la prestazione e meno il risultato. Parma? La prima della classifica e sarà durissima, sia per noi ma anche per loro».