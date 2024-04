Cosenza-Palermo, Henderson: «Orgoglioso della prestazione di squadra, peccato non aver vinto»

Intervistato in mixed-zone il centrocampista del Palermo Liam Henderson ha parlato in merito al pareggio contro il Cosenza.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo giocato bene. Sono orgoglioso della prestazione fatta oggi dalla squadra, è stato un peccato non aver vinto. Gioco di più? Devo essere un professionista ogni giorno e dare il massimo, e Buttaro ne è la dimostrazione, sono molto contento per lui. Dopo tanto tempo è andato a segno. Più coraggio? Noi abbiamo giocato bene facciamo le giocate che chiede il mister. Playoff? È importante per noi arrivarci al massimo e al 100% con i nostri tifosi allo stadio ci daranno una grande mano. Equilibri a centrocampo? Siamo tanti e con grandi qualità, la cosa più bella è che siamo tutti amici e se qualcuno fa bene siamo tutti contenti»