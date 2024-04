Cosenza-Palermo 1-1. Gli highlights del match (VIDEO)

Nella 33a giornata di Serie B il Palermo affronta il Cosenza allo stadio San Vito Marulla. La partita la sblocca la squadra di Mignani nel finale di primo tempo con il gol di Buttaro e va al riposo in vantaggio. Nella ripresa il Cosenza torna in partita con il calcio di rigore trasformato dall’ex di giornata Tutino. Nel finale nessuna delle due squadre sembra affondare il colpo. Il pareggio permette ai rosanero di mantenere il sesto posto ma certamente Mignani avrebbe voluto un altro risultato. Il punto non può certamente lasciare soddisfatto il popolo rosanero.

Continue Reading