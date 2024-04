Cosenza-Palermo, Mignani: «Mi è piaciuta la gestione della palla, ci è mancato il secondo gol»

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo Michele Mignani ha rilasciato le seguenti parole:

«Esclusione Segre? Non mi piace la parola esclusione, è una scelta tecnica. Ho scelto altre caratteristiche ma io tengo in grande considerazione tutti i giocatori che ho. Un allenatore deve fare delle scelte, questo non vuol dire escludere le altre. Rimonta dopo il vantaggio? Una domanda al quale è difficile rispondere, anche dopo il vantaggio abbiamo continuato a muovere la palla nella maniera giusta cercando il gol per chiudere la partita. Nel secondo tempo mi sembra che la squadra abbia servito poco».

«Cosenza? Ho guardato di più i miei, il Cosenza è una squadra che non muore mai, che stimo, conosco l’ambiente, ho degli amici qui. Una squadra che ha sette vite e lo ha dimostrato anche oggi pareggiando una partita che magari si era messa in salita, può giocarsi le sue chance per salvarsi. 68% di possesso palla? Non c’è una regola che dice che se hai possesso palla vinci le partite, a volte non vuol dire niente. Mi è piaciuta la gestione della palla, non perché era fine a se stessa ma per trovare soluzioni e andare a far male all’avversario. Ci siamo creati i presupposti per andare in gol. Ci è mancato il secondo gol, il Cosenza ha fatto la sua partita. A volte i pensieri appesantiscono la testa e la testa appesantisce la prestazione. Noi abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, abbiamo portato a casa un punto ma avremmo voluto vincere».