Cosenza-Palermo, Viali: «Non ho visto grande differenza tra noi e loro, abbiamo concesso il minimo»

Il tecnico del Cosenza William Viali ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Un punto importante per come lo abbiamo conquistato. Dopo aver pareggiato abbiamo spinto per vincere la partita, mi è piaciuto lo spirito della squadra. La squadra dimostra da due partite di fila di non mollare mai, questo mi da grande fiducia. C’è stata sofferenza nell’azione del gol, ma nel primo tempo quante occasioni ha avuto il Palermo? Una e mezza, il gol e la traversa. Noi abbiamo preso il palo, è vero che non riuscivamo a guadagnare metri, ho cambiato qualcosa e l’abbiamo normalizzata, poi nella ripresa è andata meglio. Dare di più? Deve essere più qualitativa, ma abbiamo giocato contro una squadra forte, che comunque io ho visto una partita non con una grandissima differenza, se leviamo il possesso ma è stato molto sterile. Abbiamo tenuto botta e concesso il minimo. Mi è sembrato più preoccupato il Palermo che noi nel secondo tempo. Sicuramente possiamo migliorare».