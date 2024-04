Serie B, riunito il consiglio direttivo della Lega: i temi discussi

Come riportato da pianetaserieb.it, nella serata odierna si é riunito il consiglio direttivo della Lega B. Il dibattito ha toccato vari temi rilevanti per il campionato cadetto.

Tra i diversi argomenti, si sono discusse le nuove date di inizio e fine campionato, con l’obiettivo di garantire un’organizzazione efficace anche per la prossima stagione. Il consiglio ha anche discusso eventuali aggiornamenti per le ultime due partite dell’attuale stagione, per le quali però è stata confermata la programmazione già fissata.