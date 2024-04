Serie A: Cagliari sotto a “Marassi”, Genoa avanti 2-0 all’intervallo

Termina il primo tempo del match tra Genoa e Cagliari. Dopo il fischio d’inizio da parte del direttore di gra, il match si stabilizza su un equilibrio totale. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi, ma gli uomini di mister Ranieri riescono a non subire gli avversari. E’ Thorsby, però, al 17′ a sbloccare il match portando i suoi in vantaggio: cross di Sabelli dalla destra e inserimento con terzo tempo perfetto per il centrocampista.

A questo punto il Genoa prende il pallino del gioco sfruttando il momento favorevole e, infatti, al 27′ Frendrup raddoppia. Grande azione corale del Genoa con la palla che arriva a Vasquez che trova dentro Frendrup solo in area, che con il destro incrocia e trova la via della rete. Al 33′ è ancora il Genoa a rendersi pericoloso, questa volta con Mateo Retegui. L’attaccante si libera della propria marcatura in area ma conclude largo sulla destra. Il match scivola dunque al riposo sul punteggio di 2-0 per il Genoa sul Cagliari.