Ex rosa, l’agente di Kjaer: «Futuro? Dopo l’Europeo penserà a dove continuare la sua carriera»

L’ex rosanero Simon Kjaer, con ogni probabilità la prossima stagione lascerà il Milan. Il suo agente, Mikkel Beck, è intervenuto a ‘Bold’ proprio per parlare del futuro del suo assistito. Dalle sue parole si comprende come, nelle idee del danese, non ci siano i presupposti per continuare a vestire la maglia rossonera anche dopo l’Europeo.

«Kjaer giocherà l’Europeo da capitano con la Danimarca e poi sarà senza squadra. Solo dopo l’Europeo penserà a dove continuare la sua carriera. Mercato? A gennaio c’erano stati interessi di alcuni grandi club, ma lui voleva solo tornare a giocare concludendo la stagione al Milan».