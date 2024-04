Serie A: un super Genoa celebra la salvezza, Cagliari sconfitto a “Marassi” 3-0. La classifica aggiornata

Termina il match tra Genoa e Cagliari. Dopo il fischio d’inizio da parte del direttore di gara, il match si stabilizza su un equilibrio totale. I padroni di casa cercano di rendersi pericolosi, ma gli uomini di mister Ranieri riescono a non subire gli avversari. E’ Thorsby, però, al 17′ a sbloccare il match portando i suoi in vantaggio: cross di Sabelli dalla destra e inserimento con terzo tempo perfetto per il centrocampista. A questo punto il Genoa prende il pallino del gioco sfruttando il momento favorevole e, infatti, al 27′ Frendrup raddoppia. Grande azione corale del Genoa con la palla che arriva a Vasquez che trova dentro Frendrup solo in area, che con il destro incrocia e trova la via della rete. Al 33′ è ancora il Genoa a rendersi pericoloso, questa volta con Mateo Retegui. L’attaccante si libera della propria marcatura in area ma conclude largo sulla destra. Il match scivola dunque al riposo sul punteggio di 2-0 per il Genoa sul Cagliari.

Nella seconda frazione di gioco, mister Ranieri cerca di cambiare qualcosa con tre immediate sostituzioni. Il Cagliari dà l’impressione di poter reagire con alcune sporadiche occasioni da gol. E’ di nuovo il Genoa però a segnare chiudendo i conti. Albert Gudmundsson riceve un passaggio smarcante che lo mette uno contro uno col portiere e con grande tranquillità batte il portiere. Il pallone si insacca nell’angolino basso di destra al 63′. Il Genoa rischia poi di aumentare il punteggio ai danni del cagliari, ma il match termina 3-0 per i padroni di casa.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57 *

Lazio 55

Fiorentina 50*

Napoli 50

Torino 46

Monza 44

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Empoli 31

Verona 31

Frosinone 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una partita in meno