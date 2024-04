Dazn: Stefano Borghi verso Sky, in arrivo Lele Adani

Nuova avventura in vista per Lele Adani e Stefano Borghi.

Come rivelato da “TvBlog” testata specializzata sul mondo della tv, Stefano Borghi, apprezzato telecronista di Dazn, sarebbe in procinto di lasciare l’emittente streaming per passare a Sky Sport.

Ma Dazn è pronta anche a un “colpo” in entrata. Già, perché secondo la stessa fonte, l’emittente che detiene per i prossimi cinque anni i diritti tv di tutta la Serie A, sarebbe pronta a mettere sotto contratto Daniele Adani, con un passato a Sky e Rai. Adesso, l’ex ospite fisso della Bobo Tv starebbe valutando un futuro sulla piattaforma streaming.