Nuovi dubbi su 777 Partners: compagnia aerea a rischio fallimento

Nuovi dubbi su 777 Partners, il fondo di Miami proprietario anche del Genoa in Serie A che punta l’Everton in Premier League. Alcuni voli, infatti, di una compagnia aerea australiana di proprietà del gruppo statunitense sono stati interrotti e la società è stata lasciata sull’orlo del fallimento.

777 Partners è dunque in preda a una nuova crisi in Australia, dove la compagnia aerea Bonza è entrata in amministrazione volontaria. Centinaia i passeggeri rimasti bloccati in Australia dopo che la società ha cancellato tutti i voli.

A 777 Partners è stata concessa un’estensione temporanea per rimborsare MSP, con la scadenza del prestito fissata a quindici giorni fa. 777 Partners ha fornito finanziamenti all’Everton per un importo di circa 200 milioni di sterline dall’inizio dell’anno.