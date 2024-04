Cosenza-Palermo 1-1: le pagelle del match

Nella 33a giornata di Serie B il Palermo affronta il Cosenza allo stadio San Vito Marulla. La partita la sblocca la squadra di Mignani nel finale di primo tempo con il gol di Buttaro e va al riposo in vantaggio. Nella ripresa il Cosenza torna in partita con il calcio di rigore trasformato dall’ex di giornata Tutino. Nel finale nessuna delle due squadre sembra affondare il colpo. Il pareggio permette ai rosanero di mantenere il sesto posto ma certamente Mignani avrebbe voluto un altro risultato. Il punto non può certamente lasciare soddisfatto il popolo rosanero.

PIGLIACELLI 6 – Nel primo tempo non viene mai impegnato. Nella ripresa intuisce il rigore di Tutino e riesce anche a toccarla ma non ad evitare che la palla entri in rete. Una partita quasi inoperosa per il portiere rosanero.

DIAKITE’ 6,5 – In diverse occasioni si dimostra molto efficace in copertura, evitando le ripartenza del Cosenza. A volte impreciso nei passaggi. Nel finale riesce a disinnescare una ripartenza pericolosa di Tutino.

NEDELCEARU 5,5 – Al centro della difesa nella linea a tre schierata da Mignani. Non esattamente abituato a guidare il reparto, il centrale rumeno fa quello che è nelle sue possibilità ma la sua prestazione non è troppo esaltante.

CECCARONI 5 – Suo l’errore che regala il calcio di rigore al Cosenza. Il tocco su Tutino è lieve ma non è certamente il primo errore del suo campionato. Senza Lucioni ci si aspetterebbe maggiore leadership da parte sua.

BUTTARO 6,5 – Il suo gol sblocca la partita quasi allo scadere del primo tempo. Una rete da esterno a esterno, con Lund che mette un ottima palla in mezzo, sfruttata perfettamente da Buttaro che arriva col tempo perfetto e batte Micai. Nel secondo tempo non riesce ad essere altrettanto incisivo ma si limita quasi esclusivamente a una gara di contenimento.

HENDERSON 5 – Nessuno squillo particolare per l’ex Empoli che ancora non riesce ad entusiasmare i tifosi rosanero. Scelto dal primo minuto al fianco di Gomes, non si rende mai protagonista soprattutto in fase offensiva. Certamente non ci si aspetta che sia efficace come Ranocchia in zona gol ma la sua prestazione è troppo al di sotto delle aspettative.

GOMES 6 – Solita prestazione efficace. Gomes fa da schermo e all’occorrenza si propone sulla trequarti cercando di accompagnare l’azione.

DI FRANCESCO 5,5 – Potrebbe dare di più in zona gol ma le iniziative più pericolose arrivano dalla sua mattonella. Certamente più intraprendente rispetto a qualche tempo fa, ma ancora non abbastanza per un calciatore del suo status. Nella ripresa ha una buona occasione su calcio di punizione ma non sembra essere la giornata giusta per lui.

LUND 6,5 – Il suo assist vale l’1-0 del Palermo. Sgroppata sulla fascia sinistra dopo lo scambio con Di Francesco e palla perfetta per l’inserimento di Buttaro. Ancora una volta lo statunitense si dimostra molto efficace in fase offensiva.

MANCUSO 5,5 – Colpisce la traversa dopo un ottimo movimento sul primo palo che avrebbe potuto stappare la partita e regalargli il secondo gol consecutivo. Questo è di fatto l’unico guizzo della sua partita.

BRUNORI 5,5 – Nel primo tempo si dà da fare, giocando spesso anche tra le linee per favorire l’inserimento dei centrocampisti. Sua una delle due occasioni del primo tempo rosanero, con un sinistro al volo che impensierisce Micai. Nel secondo tempo non riesce quasi mai ad incidere. Sotto tono rispetto alle precedenti gare.

Dal 62′ COULIBALY 5,5 – Il suo ingresso diminuisce il tasso di pericolosità dei rosanero. L’ex Salernitana garantisce più copertura ma non riesce a cambiare le sorti della partita.

Dal 62′ SOLERI 6 – Poco dopo il suo ingresso sfiora il gol del vantaggio rosanero. Movimento sul primo pallo con la palla che però gli sbatte addosso e quasi beffa Micai. La sua presenza in area di rigore non manca.

Dal 77′ AURELIO – s.v.

Dal 77′ SEGRE – s.v.

Dall’85’ INSIGNE – s.v.

MISTER MIGNANI 6 – L’allenatore ex Bari punta ancora sulla difesa a tre, cercando di sfruttare i due quinti. Il Palermo gestisce la partita ma fatica a creare occasioni pulite. E’ evidente come la squadra subisca meno ma la produzione offensiva sembra non essere più così efficace. Servirà del tempo a Mignani che nelle prime due partite è riuscito a raccogliere solo 2 punti.

COSENZA: Micai 6; Venturi 5.5, Camporese 5, Meroni 6; Canotto 6.5 (Mazzocchi), Praszelik, Calò 6.5, Zuccon 6 (Florenzi), Frabotta 6; Antonucci 6 (Voca), Tutino 7.