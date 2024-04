Cruzeiro, Ronaldo contestato: pronto a cedere il club

Come riportato da calcioefinanza.it, dopo nemmeno tre anni, l’esperienza di Ronaldo come azionista di maggioranza (possiede il 90%) del Cruzeiro sta per terminare. L’ex interista, sta infatti per concludere la cessione delle sue quote all’imprenditore Pedro Lourenço, re dei supermercati.

Dopo la sconfitta nella doppia finale contro l’Atletico Mineiro, Ronaldo è stato messo alle corde proprio dai tifosi brasiliani. La squadra fondata dalla comunità italiana di Belo Horizonte è settima in classifica con 7 punti in 4 partite, Ronaldo ha deciso di cedere le sue quote e lo ha già comunicato alla squadra e al tecnico Paulo Autuori. In passato, nel 2014, Ronaldo era già sbarcato nel calcio statunitense, acquistando il 25% dei Fort Lauderdale Strikers, quota che successivamente ha rivenduto.