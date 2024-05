Parma in Serie A, il presidente Krause: «Congratulazioni a tutti per questa fantastica stagione» (FOTO)

Dopo tre anni il Parma è tornato in Serie A: decisivo l’1 a 1 rimediato oggi pomeriggio al San Nicola contro il Bari. Il presidente dei ducali, Kyle J. Krause, ha ringraziato pubblicamente la sua squadra attraverso il proprio profilo X:

“Congratulazioni a tutti i nostri tifosi, giocatori, associati e Fabio. Grazie per la bellissima serata e la fantastica stagione. Serie A, ci siamo!”

Congrats to all our fans, players, associates, & Fabio. Thank you for a beautiful night & a fantastic season. @SerieA_EN we are here!

💛💙💛💙💛💙💛💙 pic.twitter.com/fx5vcstkOf

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) May 1, 2024