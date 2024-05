Serie B, Catanzaro-Venezia 3-2: gli highlights del match (VIDEO)

Termina con il risultato di 3 a 2 il match della 36esima giornata di Serie B tra Catanzaro e Venezia. La partita viene subito sbloccata dalla rete di Pontisso alla quale segue la risposta di Idzes. Subito dopo la gara viene sospesa per le condizioni meteorologiche avverse e poi ripresa alle 16:15. Nella ripresa i veneti vanno in vantaggio con la doppietta dell’olandese, ma Iemmello ristabilisce subito la parità. Al 96′ lo stesso bomber dei calabresi sbaglia un rigore, che viene però fatto ripetere: al secondo tentativo l’esperto attaccante giallorosso non sbaglia e regala tre punti pesantissimi alla sua squadra.

Di seguito gli highlights del match: