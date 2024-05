Parma in Serie A, Balata: «Risultato meritato. Playoff? Saranno partite intense»

Non tardano ad arrivare i complimenti di Mauro Balata al Parma per la sua promozione in Serie A. Il presidente della Lega Serie B ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport:

«È stata una giornata straordinaria, mi sono divertito tantissimo: gol bellissimi, partite bellissime e combattute dal primo all’ultimo, è un po’ la caratteristica della B. Il nostro è il campionato più imprevedibile e divertente d’Europa, lo dicono i dati Opta e per me è motivo di grande soddisfazione anche per i nostri tifosi, che sono sempre di più. Sono veramente felice per il Parma, la società merita questo risultato. È partita con un progetto importante, al vertice c’è un presidente di grandissimo spessore, una persona determinata e di origini italiane e che ama l’Italia e il Parma.

Sta facendo tantissimo, affermando un modello di società straordinaria, ha un futuro luminoso. Abbiamo un rapporto costante con loro e Krause è veramente un grande uomo. Sulle ultime due giornate e sui playoff? Mi sono dotato di un team di cardiologi molto competente (ride, ndr). Più andiamo avanti e più le partite diventano sentite e intense. Siamo abituati, ma mi emoziono sempre molto»