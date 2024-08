Parma-Palermo 0-1: le pagelle del match

Inizia nel migliore dei modi la stagione 2024-25 del Palermo. I rosanero, in casa del Parma, vincono 1 a 0 e volano ai sedicesimi di Coppa Italia grazie all’invenzione di Roberto Insigne, preceduta dal rigore parato di Gomis che poi si ripete con un altro ottimo intervento. Considerata anche la differenza di categoria tra le due squadre, mister Dionisi non può che sorridere per un Palermo ben organizzato, equilibrato e che ha mostrato compattezza davanti ad alcune difficoltà. I rosanero proseguiranno il proprio cammino di Coppa passando dallo stadio Diego Armando Maradona, dove ad attenderli ci sarà il nuovo Napoli di Antonio Conte che, nella serata di ieri, sabato 10 agosto, ha superato il Modena soltanto attraverso i calci di rigore. Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com:

Gomis 8 – Subito decisivo alla prima ufficiale in rosanero. Respinge il rigore di Man con una bella parata e si ripete sulla conclusione pericolosa di Bony. Molto sicuro anche nelle uscite. Nel finale miracoloso sul colpo di testa ravvicinato di Gomis.

Diakitè 7 – Solido e propositivo. Nel primo tempo interrompe un pericoloso contropiede di Sohm e crea lo schema con Insigne in occasione del gol dell’1 a 0.

Nikolaou 5,5 – Primi 45 minuti in rosanero da dimenticare per l’ex Spezia, che si fa sorprendere da Mihaila e concede il rigore ai padroni di casa che poteva cambiare il destino della partita. Nella ripresa, però, mostra più sicurezza e si riscatta leggermente.

Nedelcearu 6 – Nella prima frazione di gioco soffre spesso la fisicità di Bony, ma grazie all’ottimo lavoro collettivo riesce a sfornare una prestazione sufficiente nonostante qualche sbavutura (dall’80’ Peda, s.v.)

Lund 6,5 – Partita molto equilibrata da parte sua, ma è in fase difensiva a rivelarsi molto prezioso con l’ottimo lavoro in copertura.

Ranocchia 6,5 – Conferma le sue preziose qualità e la prima ufficiale con la numero 10 è sicuramente da promuovere. Cerca di mettere in condizione i propri compagni e partecipa attivamente ad entrambe le fasi (dal 73′ Saric 6: una ventina di minuti, recupero compreso, sicuramente sufficienti. Propositivo e sempre pronto a duellare)

Blin 6 – Primo tempo un pò in difficoltà ma nella ripresa partecipa all’ottima organizzazione vista in campo da parte degli uomini di Dionisi.

Gomes 6,5 – Contribuisce all’equilibrio e alla solidità della squadra, rimarcando la sua importanza davanti la difesa.

Di Francesco 6- – L’impegno e il sacrificio in fase di ripiego non mancano, ma lì davanti fatica a rendersi pericoloso. A inizio secondo tempo ha il merito di far ammonire Mihaila ma non basta per permettere al Palermo di creare di più. (dal 65′ Vasic 6: primi minuti stagionali sufficienti per l’ex Padova, in cerca di riscatto in questa nuova stagione).

Brunori 5,5 – Riceve pochi palloni ma l’occasione per inaugurare la stagione con un gol non manca. Non è lucido sul tiro svirgolato di Nikolaou che termina sui suoi piedi. Vince qualche duello e guadagna qualche fallo ma sul piano offensivo poteva farse di meglio. (dal 73′ Henry 6: non crea occasioni ma combatte con la squadra e dà profondità).

Insigne 7 – Prova a costruire qualche occasione, seppur in un contropiede spreca tutto tirando da centrocampo. Bravissimo, però, a inventarsi il gol sorprendendo Chichizola sul proprio palo (dal 65′ Di Mariano 6-: ritorna in campo dopo il brutto infortunio rimediato nei playoff della scorsa stagione. Poco servito e poco messo in mostra).

Dionisi 7 – Inizio molto incoraggiante contro un avversario di categoria superiore. Dopo qualche sofferenza iniziale, il Palermo prende coraggio, trova il vantaggio grazie all’invenzione di Insigne e nella ripresa è molto organizzato. Ottimi segnali in vista del debutto in campionato del 16 agosto in casa del Brescia.